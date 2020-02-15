«Вероятно, не гладил». В Петербурге следствие не стало возбуждать дело о педофилии, проверив подозреваемого на детекторе лжи

Проверка на полиграфе оказалась весомее рассказа 8-летней девочки о сексуальных контактах с «дядей Олегом». Вероятностные выводы детектора лжи помогли следователям отказать в возбуждении дела.

Как стало известно «Фонтанке» 15 февраля, проверку возможного случая педофилии следственный отдел Красносельского района СК инициировал через месяц после заявления отца девочки, указавшего полные приметы подозреваемого. Им оказался 48-летний петербуржец, в течение шестнадцати лет сожительствующий с бабушкой ребенка.

Школьница рассказала, что в конце октября 2019 года, вернувшись в бабушкину квартиру на Красногородской улице, она стала объектом тактильного внимания «дяди Олега», запустившего руку под нижнее белье девочки.

Следователи опросили бабушкино окружение, единодушно исключившее педофильские наклонности Олега.





Девочку опрашивали несколько раз. Она подтверждала рассказанное социальным работникам и медикам. Описание непосредственно контакта с «дядей Олегом» иногда отличалось, что дало следствию основание считать ее показания противоречивыми, а ее саму – не вполне убедительным источником информации, так как из-за развода родителей девочка обладает «специфическим расстройством развития».

«Дядю Олега» проверили на полиграфе. Выводы машины: «вероятно, не гладил половые органы» и «вероятно, не касался половых органов».

В следственном отделе СКР Красносельского района не видят оснований возбуждать дело. Возможно, на осторожность влияют два резонансных события, которые случились с этим отделом в конце октября 2019 года, – за несколько дней до подачи заявления отцом девочки. В суде развалилось дело учителя физкультуры Виктора Хлупина о сексуальном насилии над школьницей (в феврале оправдательный приговор отменили. – Прим. ред.), а с сотрудницы УФСИН следствие сняло надуманные обвинения в избиении своего ребенка домашним тапком и ремнем.