Число задержанных на акции в защиту Конституции увеличилось до 15 человек

На площади Восстания 15 февраля на акции в против внесения изменений в Конституцию задержали Павла Иванкина, активиста «АгитРоссии» и гражданского активиста Дмитрия Негодина. Всего с начала акции задержали 15 человек, прямую трансляцию с места событий ведет Activatica.org.

Сотрудник полиции прокомментировал — Негодина задержали для дачи объяснений. На плакатах обоих задержанных было изображение карикатур Сергея Елкина, на которых был изображен Владимир Путин. Тем временем в одиночный пикет встал муниципальный депутат МО «Васильевский округ» Алексей Касаткин, который выступил с плакатом «Пакетное изменение Конституции — противозаконно и недопустимо».

Одиночные пикеты на площади Восстания начались днем. Одну из задержанных женщин правоохранители тащили по асфальту.



