На петербургской акции против внесения изменений в Конституцию задержания. В автозаках больше десяти человек

В Петербурге на площади Восстания около «Галереи» 15 февраля проходят одиночные пикеты в поддержку конституционного строя. Полиция задержала двенадцать человек, сообщается в прямой трансляции, которую ведет Activatica.org в Facebook.

В том числе, задержали кандидата в муниципальные депутаты от «Справедливой России» Павла Чупрунова. Одну из задержанных женщин сотрудники полиции волокли по асфальту. Также временно лишена свободы правозащитница Мария Меншикова.

Полицейские призывают граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованном мероприятии. «Никто никого не провоцирует», – констатировала в ответ активистка.



