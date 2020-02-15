Ветер в Петербурге разгонит желающих погулять в воскресенье. Его принесет еще не рожденный циклон

МЧС со ссылкой на управление Гидрометеослужбы предупредил, что 16 февраля в Петербурге ожидаются осадки и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Главный синоптик города Александр Колесов пояснил: сдувать горожан будет циклон, который еще даже не зародился.

В воскресенье петербургская погода будет слабо располагать к прогулкам. Ночью горожан ждет мокрый снег, днем — дождь. Южный и юго-западный ветер будет задувать местами до 18 м\с.

Как объяснил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, бушующий в Исландии ураган «Дэннис» не имеет отношения к усилению ветра в Петербурге.

«К нам придет другой. Он зародится завтра днем над норвежским побережьем», – рассказал синоптик. Колесов также пояснил, что циклон достигнет Петербурга во второй половине воскресенья или даже в ночь на 17 февраля. Но в эпицентр город не попадет — он пойдет по касательной.



