В Купчино женщина на «Мазде» опрокинула полицейский «УАЗ». Зачарованные водители вооружились телефонами

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло во Фрунзенском районе Петербурга 15 февраля. Движение на перекрёстке затруднено: водителей отвлекают последствия аварии.

Об аварии на пересечении Софийской улицы и Димитрова незадолго до трёх часов дня «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, полицейский «УАЗ» прилёг на бок посреди проезжей части, рядом припаркована помятая «Мазда».

«Карет скорой на месте нет, полицейские ходят рядом с машиной. Пострадавших не видно», – рассказал читатель. В соцсетях делятся фотографиями УАЗа с разных ракурсов. Судя по «Яндекс.Картам», на перекрёстке с Софийской копится пробка.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что, по предварительным данным, женщина на легковом автомобиле не пропустила полицейский автомобиль, в результате чего тот опрокинулся на бок. Сотрудники находились при исполнении, проводится проверка.



