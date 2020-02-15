Худрук театра клоунады вдавил пострадавшего в его же бампер. Видео последствий

Повреждения на автомобиле пострадавшего в аварии с BMW директора театра «Лицедеи» Виктора Соловьева позволяют предположить, что мужчина застрял между двумя машинами. Последствия аварии в Красногвардейском районе Петербурга засняли очевидцы.

Растерянного Соловьева и переживающего за машину пострадавшего мужчину сняли очевидцы на Малоохтинском проспекте накануне вечером, видео появилась в группе «Мегаполис» 15 февраля. Голос за кадром называет выпившего актера «дьяволом», лежащий на асфальте с раздробленной ногой житель Ленобласти переживает, что сейчас его увезут в больницу, а машина не закрыта – у нее как минимум распахнут багажник.

Судя по повреждениям автомобилей, Соловьев врезался в Geely четко сзади. У его BMW разбиты капот и фары, у машины пострадавшего замят бампер.

Виктор Соловьёв руководит театром «Лицедеи» с 2000 года. В его эпоху театр клоунады получил собственное здание. Машины он называет своей подлинной страстью. Во время аварии актер был пьян.



