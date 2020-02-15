Под Тосно воры прошлись по частному дому петербуржца. Бриллианты, рубины и сапфиры выносили десятками

Пожилой петербуржец обеднел почти на три миллиона после того, как в его доме в Тосненском районе Ленобласти похозяйничали чужаки. Отмечать удачный промысел воры будут коньяком французского дома Pierre Ferrand.

Как стало известно «Фонтанке» 15 февраля, заявление о краже из садоводства «Ладога» поступило в полицию поздним вечером 13-го числа. Ревизию нажитого вынужденно проводил 60-летний петербуржец, которому принадлежит дом на Парковой аллее. Семья отсутствовала не больше пяти часов, а вернувшись, не досчиталась ювелирной коллекции.

В уголовное дело о краже полицейские записали 17 пар серебряных и золотых серёжек с бриллиантами, топазами, жемчугом и рубинами, столько же колец, три кулона, колье, браслеты, часы с рубинами и «Командирские» часы, а также крестик и золотую иконку. Кроме драгоценностей, воры прихватили три фотоаппарата и не прошли мимо бутылки коньяка Pierre Ferrand. Общий ущерб превысил 2,8 млн рублей.

Охранной системой пенсионер свой дом не оборудовал, непрошенные гости, как предполагается, навестили его вечером, перемахнули через двухметровый забор и забрались внутрь, отжав стеклопакет.



