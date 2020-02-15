ФСБ выловила нелегальных рыбаков из Азова. Любители камбалы попытались скрыться

Нелегальная рыбная ловля в Азовском море завершилась для четырех граждан Украины задержанием. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Крыму пресекли попытку рыбаков скрыться. Об этом 15 февраля со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

В западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ задержали маломерное судно. На борту находились четверо человек — граждане Украины. Документов при себе у них не оказалось.

На требование пограничников остановиться судно набрало скорость, но уйти от погони рыбакам не удалось. При осмотре нашли почти 300 экземпляров камбалы-калкан, а также орудие ловли — стальную сеть. Разрешительная документация на вылов рыбы у моряков отсутствовала.

Экипаж доставили в порт Керчи для выяснения обстоятельств.



