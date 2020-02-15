Житель Сосновой Поляны устал ждать, когда в его квартире заметят убийство. Соседство с трупом он терпел две недели

В Красносельском районе Петербурга топором и столярным молотком забили мужчину. Его смерть оставалась незамеченной, но причастных к убийству замучили совесть и неубранный из квартиры труп.

По информации «Фонтанки», 14 февраля в 42-й отдел полиции нагрянули двое с рассказом о преступлении, которым закончилось застолье в квартире на проспекте Ветеранов, 169/3. Стол накрыли на троих, но подогретый спиртным разговор свернул не туда и перешёл в телесную плоскость. Решающим аргументом стал подвернувшийся под руку набор столярных инструментов.

39-летний арендатор квартиры ударов ножом, топором и резиновой киянкой не пережил. Явку с повинной написали его сосед 38 лет – разнорабочий из Татарстана – и

30-летний житель Витебского проспекта, который пришёл к приятелям в гости. Убийство, как уточнили мужчины, произошло ещё 1 февраля.

Приехав по указанному адресу полицейские нашли подтверждение: в окружении осколков, лопаты, молотка, ножа и топора их дожидался труп. По подозрению в убийстве задержан разнорабочий, его товарищ в уголовном деле получил статус свидетеля.



