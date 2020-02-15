Сбитый директором театра клоунады «Лицедеи» мужчина остался без ноги

Травматическую ампутацию ноги, практически полностью, диагностировали медики у водителя Geely, которого сбил пьяный актер из театра «Лицедеи» Виктор Соловьёв.

Об этом 15 февраля сообщает 47News. Пострадавший, по предварительной информации, житель Кудрово. Без ноги он остался до бедра. Он находится в Александровской больнице в тяжелом состоянии.

Его сбил BMW около половины восьмого вечера 14 февраля возле 82 дома по Малоохтинскому проспекту. Пострадавший водитель Geely Emgrand X7 чинил машину, предварительно выставив знак аварийной остановки.

По данным «Фонтанки», за рулем BMW был художественный руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьёв. Алкотестер показал 0,7 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. Возбуждено уголовное дело.



