«Мериться сиськами нам не стоит — у твоей они силиконовые». «Инстаграм» наблюдает за самой пикантной войной Ксении Собчак и Александра Цыпкина

В «Инстаграм» разгорелась война бюстов. Ксения Собчак против Оксаны Лаврентьевой — это посерьезнее, чем деликатное соперничество Джины Лоллобриджиды и Софи Лорен.

скриншот с сайта instagram.com

Лорен тоже обвиняла конкурентку в том, что у нее грудь силиконовая и предлагала обнажиться, чтобы народ мог сравнить. Но в бунтарские 60-е дальше слов дело не зашло. К тому же у российских светских львиц конфликт куда глубже, чем простое человеческое желание помериться размерами. Телеведущая Ксения Собчак, которая буквально на днях вернулась в федеральный эфир, порадовала подписчиков «валентинкой» с обнаженкой. На фото Собчак с подружками, певицей Натальей Ионовой и ювелиром Яной Расковаловой, скрестив руки, как балерины в «танце маленьких лебедей», закрывают друг другу ладошками то, за что «Инстаграм» может забанить всех чохом. «Отчаянные и отчаявшиеся», – иронично подписала Собчак фотографию.

Вот так выглядит эта скульптурная группа в аккаунтах Яны Расковаловой и Натальи Ионовой.





«Это фотка на самом деле про взаимное доверие», – поясняет в комментариях Ксения Собчак. Так и хочется добавить «и про поддержку», но, учитывая контекст, может получить обидно.

Модный писатель Александр Цыпкин тут же разместил в своем «Инстаграме» коллаж, на котором сравнил доверенную рукам подруг грудь Собчак и открытый для критики бюст своей жены, бизнес-леди Оксаны Лаврентьевой. Социальная сеть сообщение забанила за фривольность контента. Тогда Цыпкин опубликовал вместо картинки с четырьмя грудями другой коллаж и прокомментировал ситуацию в целом.

И открыл ящик Пандоры, из которого тут же вылетел комментарий Ксении Анатольевны.

«А бедному Цыпкину все продолжало мерещиться, что все вокруг только про него и его супругу, – написала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». – Опускаясь на этот уровень, скажу две вещи: мериться сиськами нам не стоит — у твоей они силиконовые, Саш. И мы оба это знаем. Надеюсь, хоть у тебя все настоящее. Но до Кости в любом соревновании тебе, увы, далеко».

Повышать ставки мужчины не стали. Богомолов, который в «Инстаграм» присутствует, в общее веселье так и не включился.

Хотя началось все в некотором смысле именно с него. Два года назад самый светский журнал страны «Tatler» так хорошо отметил свое десятилетие, что разделил жизнь тусовки на «до» и «после». На празднике показали фильм, снятый режиссёром Константином Богомоловым и промоутером Михаилом Друяном. В фильме актеры и актрисы изобразили в сатирической форме всех ключевых героев и героинь «Tatler». Смеялись все, кроме Оксаны Лаврентьевой. В картине творчески осмыслили историю ее знакомства с мужем: московская красавица выходит из ЦУМа и подбирает на улице драного кота. Кот счастлив. Новая хозяйка кормит его дорогими деликатесами и отводит к стилисту. Эту шутка дорого обошлась сотрудникам издательского дома Cond? Nast, который выпускает журнал «Tatler». Лаврентьева в ответ на обиду подсчитала стоимость всех бесплатных процедур, от стрелок на веках до окраски волос, которые сотрудники Cond? Nast сделали себе бесплатно в ее салоне «Белый сад» за три года. Набежало более 25 миллионов рублей. Промоутер Друян публично извинялся за кино, но это не спасло его от целого ряда огорчений: после скандала с ним отказывались работать прежде лояльные заказчики.

Кстати, сюжета про героиню «Tatler» Ксению Собчак, которая в те времена была крепко замужем за Максимом Виторганом, в фильме не оказалось. И ей картина весьма понравилась.

«Это было гениально! товарищам Богомолову, Друяну и Соловьевой имею сказать: «Любите сарказм? Любите и в лес в разных пакетах кататься!», – написала она. Не прошло и двух лет, как Богомолов скатался не в лес в пакетах, а в ЗАГС в катафалке. Но это, конечно, другая история.

Собчак публично закусилась с Лаврентьевой на почве обнаженного тела еще в декабре прошлого года. Бизнес-леди опубликовала фото с отлично прокачанными ягодицами и вызвала волну восторженных комментариев со стороны подписчиков. Всем хотелось тут же бежать в спортзал и делать себе такие же.

«Давно заметила по фоткам в инстаграме — чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки, – съязвила в день публикации ягодиц Ксения Собчак. – Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв "хоти хоти меня скорее". Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?»

И, хотя никаких имен названо не было, все поняли, о ком речь.

Александр Цыпкин тут же ответил: «1. Не завидуй. 2.(Отстань) уже от Оксаны, ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и все».

Потом было фото Лаврентьевой топлесс с пляжа, которое тоже зашло на «ура». 40 тысяч лайков и комментарии в духе «ого!», «вы такая красивая!» и «жаль, что я так не могу...»

Параллельно в светской тусовке шли жаркие споры на тему, можно ли показываться голышом после сорока или уже нет.

Так Оксана Лаврентьева вывела дискуссию на новый уровень и заявила, что отношение к своему и чужому обнаженному телу — отличный показатель внутренней свободы человека.

А история с «валентинкой» закончилась внезапным признанием писателя Цыпкина. Подписчики «Инстаграм» в комментариях высказали подозрение, что перебрасывание силиконовыми грудями — не более чем договорной матч публичных персон. И Цыпкин подкормил троллей, сознавшись во всем. Но это не точно.

Как бы то ни было, всем участникам это истории в картинках надо сказать спасибо. Не за смех и грех, конечно, а за наглядную демонстрацию того, что сорок лет для российских женщин — не приговор. Во всяком случае для тех, у кого есть ресурсы на регулярное техобслуживание грудей.

Галеева Венера, «Фонтанка.ру»