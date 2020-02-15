На территории Европы - первая смерть от коронавируса

Первый смертельный случай после заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Европы 15 февраля. Умер пациент во Франции.

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения страны. Погиб 80-летний турист из китайской провинции Хубэй. В больницу с характерными симптомами он попал 25 января.

Всего в мире по состоянию на утро 15 февраля заражены 67 тысяч 102 человека, почти все – на территории Китая. 1526 человек погибли, более 8 тысяч выздоровели.



