Директор театра клоунады «Лицедеи» прокатился по Петербургу пьяным, сбил человека, машину и попал под уголовное дело

После тарана водителя, чинившего автомобиль в Красногвардейском районе Петербурга, в полицию уехал художественный руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьёв. «Продували» его не зря.

Как сообщает региональное управление МВД 15 февраля, аварию на Малоохтинском проспекте, где накануне под колёса BMW X6 угодил другой водитель, уложили в уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (часть 2 статьи 264 УК).

По данным «Фонтанки», предлагая подышать в трубочку управлявшему BMW, инспекторы, возможно, увидели знакомое лицо. Виктор Соловьёв руководит театром «Лицедеи», выступает на сцене, снимается в кино. В его кинокарьере есть, в том числе, роли в сериалах «Убойная сила» и «Тайны следствия».

Актёр от процедуры не отказался, алкотестер показал 0,7 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздух. Его задержали на двое суток. Попавший под колёса BMW 41-летний житель Кудрово на скорой уехал в Александровскую больницу. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжёлое. На Малоохтинском мужчина менял колесо своего Geely Emgrand. Автомобиль стоял у края проезжей части, знак аварийной остановки был выставлен. Geely от BMW тоже досталось.

Виктору Соловьёву 61. Худруком «Лицедеев» стал в 2000 году, благодаря ему театр клоунады получил собственное здание. Соловьёв участвует во всех постановках, активно гастролирует и имеет богатое автомобильное прошлое. Машины, как он рассказывал в интервью «Фонтанке», – его подлинная страсть. Телефон актера выключен.



