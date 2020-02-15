Роналдиньо, Джастин Бибер и Gangnam Style. Что за 15 лет существования YouTube чаще всего смотрели его пользователи

К пятнадцатилетию сервиса YouTube издание Newsweek проанализировало самые популярные ролики в разные периоды существования сайта. Все начиналось с похода в зоопарк.

Первым видео на сайте был 18-секундный ролик, который заснял один из трех основателей сервиса, Джавед Карим. На нем он стоит на фоне слонов. «Классно, что у этих ребят такой длинный хобот. В общем-то, это практически все, что тут можно сказать», – комментирует Карим. И хотя ролик был залит на сайт 23 апреля 2005 года, днем основания сервиса считается 14 февраля.

За историю существования YouTube Newsweek отмечает семь самых просматриваемых видео. В первый год жизни сервиса наибольшую популярность снискал Роналдиньо. Во время тренировки со сборной Бразилии он четыре раза отправил мяч в перекладину ворот так, чтобы он вернулся к нему и не упал на газон. Видео было размещено компанией Nike.





В 2006–2007 годах самым популярным был ролик The Evolution of Dance. Его снял танцор Джадсон Лайпли, на кадрах изображены основные движения популярных в прошлом веке танцев.

В 2008-м предпочтение было отдано музыке. Клип на песню Avril Lavigne «Girlfriend» продержался на вершине два года.

Самым необъяснимым по популярности роликом Newsweek называет «Charlie Bit My Finger». На нем двое детей, младший кусает старшего за палец.

2010–2011 – лавры победителя на YouTube достались Джастину Биберу и клипу на его песню «Baby». За пять лет, с 2012-го по 2017-й, не стихала слава музыканта PSY и его Gangnam Style. Вслед за ним пользователи множество раз посмотрели видео на песню «Despacito» пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси. В настоящее время это самый просматриваемый ролик, его видели 6 миллиардов раз.

Сервис основали бывшие сотрудники платежной системы PayPal. Чад Херли, Стив Чен и Джавед Каримов в октябре 2006 года продали портал Google за 1,65 млрд долларов.