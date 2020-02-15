Вырубку тополей на Грибоедова приостановили до ремонта набережной. Отсрочка - меньше двух лет

Снос оставшихся тополей напротив 119-го дома на набережной канала Грибоедова поставили на паузу до проведения ГБУ «Мостотрест» капитального ремонта этого участка. Вывод следует из ответа аппарата вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, документ разместили 15 февраля в группе «ВКонтакте» «Тополя Грибоедова 119».

За тополя на набережной горожане борются с начала декабря. Деревья признали аварийными и приговорили к сносу. Из семи деревьев осталось четыре.

В ответе аппарата чиновника говорится, что решение отложить рубку до проведения «Мостотрестом» капитального ремонта набережной было принято с учетом предложения инициативной группы граждан. При этом в документе утверждается, что аварийность растений подтверждена. Напомним, после начала конфликта петербуржцы сделали свою экспертизу, которая пришла к противоположным выводам.

Растениям продлили жизнь менее чем на два года. На сайте Смольного в адресной программе капремонта перекладка набережной на правом берегу от Харламова моста до Ново-Никольского моста запланирована на 2020–2022 годы.

Ранее парламентская комиссия по городскому хозяйству рассмотрела предложенный губернатором законопроект, который вводит в правила благоустройства понятия аварийного дерева, санитарной рубки, рубки ухода. Определения вызвали вопросы экспертов, в частности они даны таким образом, что законно срубить можно будет практически любое растение.



