Успел достать из штанов. Подросток в Волгограде пострадал от взрыва смартфона

В Волгограде в руках школьника взорвался китайский смартфон. Мальчик успел достать технику из кармана брюк и отделался ожогами кистей. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД сообщает 15 февраля портал V1.ru.

Как установили правоохранители, взрыв произошел в Красноармейском районе города утром 14 февраля, когда подросток собирался в школу. 11-летний мальчик положил смартфон в карман брюк и через непродолжительное время почувствовал, что техника стала нагреваться. Он успел вытащить смартфон, после чего устройство взорвалось и загорелось. С термическим ожогом рук пострадавшего госпитализировали.

Торговую марку устройства в полиции не называют, однако известно, что смартфон произвели в Китае. Состояние юного волгоградца оценивается как удовлетворительное, пишет ТАСС.

Это не первый взорвавшийся в Волгограде смартфон. В прошлом месяце аналогичный случай произошел в Дзержинском районе. Тогда обошлось без пострадавших — техника на момент взрыва находилась в кармане висевшей на вешалке куртки. Пожар как последствие взрыва владелец смартфона оперативно заметил и потушил самостоятельно.



