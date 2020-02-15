В Петербурге вооружённый квартирант взял в плен риелтора. На связанную он смотрел час

Полиция ищет неуверенного южанина, который сначала интересовался квартирой в Приморском районе города, а потом прельстился риелтором. Чтобы убедить женщину расстаться отнюдь не с сокровищами, ему понадобились нож, скотч и запас времени.

Как стало известно «Фонтанке» 15 февраля, об опасностях работы агента по недвижимости полицейским накануне вечером рассказал супруг 41-летней петербурженки, позже деталей добавила сама потерпевшая. По её словам, о просмотре однушки на Комендантском проспекте, 24/3, она по телефону договорилась с неким Расулом, встречу назначили на шесть вечера, сделка сорвалась.

Расул в назначенное время поджидал на 13-м этаже, но осмотр интерьеров его не увлёк. Женщина рассказала, что, едва переступив порог, подверглась нападению и быстро оказалась на диване со связанными скотчем руками и ногами. Несостоявшийся квартирант, с её слов, водил у лица ножом, но ничего не требовал. Примерно через час он решился и потянулся за чужим телефоном, прошёлся по приложениям, заставил продиктовать пароль от личного кабинет в банке и списал, как уточняют в региональном управлении МВД, 25 тысяч, деньги перевел на неустановленный счет в иностранном банке. Ещё тысячу наличными вытянул из кошелька и освободил пленницу.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника. Наряды ориентированы на поиск 38-летнего Расула из Чечни. Риелтор запомнила, что он небрит, подтянут и косит на правый глаз.



