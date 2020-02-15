На полчеловека меньше. МВД хочет снизить смертность от наркотиков

К 2030 году МВД планирует снизить смертность от употребления наркотиков с 3 до 2,4 человек на 100 тысяч населения. Об этом говорится в проекте стратегии государственной антинаркотической политики, который был опубликован на портале проектов правовых актов 15 февраля.

В стратегии говорится, что усилия последних десяти лет не прошли бесследно: наркоситуация в целом по стране стабилизировалась и сейчас, по оценке государственного антинаркотического комитета, в большинстве регионов России оценивается как «напряженная».

В планах на следующее десятилетие у борцов с наркотиками — снизить с 3 до 2,4 человек среднюю смертность от употребления запрещенных веществ на сотню тысяч. Также в стратегии предлагается разработать методики «уничтожения наркосодержащих растений» и «снижения содержания в них психоактивных веществ».

Довести показатель отравившихся запрещенными препаратами планируется до 9 человек против 11,1 в 2018 году. Отметим, что за 10 лет успели изъять более 400 тонн наркотических веществ. При этом наркопреступления составляют одну десятую от общей массы преступных деяний.



