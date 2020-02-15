За допинговые нарушения биатлониста Устюгова, а вместе с ним и Россию, могут лишить олимпийского золота в Сочи

Результаты российского биатлониста Евгения Устюгова за сезон с конца августа 2013 года признаны недействительными из-за допинговых нарушений. Он остался без олимпийской медали.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник 15 февраля. По данным агентства, за нарушения Устюгова лишают всех наград, в том числе золотой медали на Олимпиаде в Сочи в составе эстафетной команды. Если Устюгов решение не оспорит, Россия может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр. После вынесения решения у биатлониста будет 21 день, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).



