Пересчитать и снизить. Мишустин велел решить вопрос с ипотекой до середины марта

Предложения по снижению ставки по ипотеке председатель правительства России Михаил Мишустин рассчитывает увидеть до 16 марта.

Об этом сообщается на сайте правительства России 15 февраля, поручения премьер-министр дал на заседании 13-го числа. Разрабатывать план снижения ставок по ипотеке Мишустин обязал своего первого заместителя Андрея Белоусова, заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина и председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину. В документе также говорится о необходимости создать упрощенную процедуру рефинансирования ипотечных кредитов.

На заседании Мишустин, добавляет ТАСС, раскритиковал действующие ставки по ипотеке и велел снизить их как минимум до 8%. Он также дал поручение создать перечень участков, которые используются неэффективно, и решить, можно ли на их месте строить жилье. Рассказывать о льготных программах ипотечного кредитования гражданам велено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.



