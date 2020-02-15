В «Красном треугольнике» всю ночь тушили пожар по повышенному номеру. С территории производства спасались рабочие

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Производство резинотехнических изделий в Адмиралтейском районе Петербурге 15 февраля парализовал пожар. Огонь охватил 300 квадратных метров, смена ночных рабочих успела покинуть горящее здание.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, помощи спасателей из «Красного треугольника» запросили незадолго до двух часов ночи. Возгорание произошло на набережной Обводного канала, 134, где, как уточнили в ведомстве, расположен бизнес-центр «Арт Треугольник», в здании ещё работали люди.

«Работала смена по производству резинотехнических изделий, 15 человек. Все живы-здоровы, эвакуировались самостоятельно», – говорят в МЧС.





Прибывшие на место огнеборцы присвоили пожару сначала ранг 1-БИС, но вскоре повысили до второго номера сложности из пяти возможных. Огонь охватил два этажа и кровлю производственного здания, горели 300 квадратных метров.

На месте работали 78 человек, 21 пожарный расчёт. К половине восьмого утра возгорание ликвидировали. Обошлось без жертв.