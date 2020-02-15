Двухмесячную Саю может спасти только дорогая операция

Двухмесячной Сае нужна срочная операция – девочка родилась с патологией верхних дыхательных путей и симптомы кислородной и дыхательной недостаточности быстро нарастают, это может привести к летальному исходу. Помочь берутся только медики больницы им. Раухфуса. Но такая операция не входит в полис ОМС. Оплатить лечение родители не в состоянии.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Сая Ахмедова, 2 месяца.

Двусторонняя атрезия хоан.

Спасёт операция. Не хватает 301 957 руб.

«Сразу после рождения дочка начала задыхаться, она глотала ртом воздух, и было видно, что ей не хватает кислорода. Врачи попытались прочистить дочке нос, но катетер проходил в пазухи всего на несколько сантиметров. Вот тогда у Саи и выявили редкую врожденную патологию верхних дыхательных путей. У малышки полностью заросли внутренние ноздри. Чтобы дочка не задохнулась, ей установили воздуховод – специальную трубочку, которая не позволяет закрыть рот. Однако кислорода Сае все равно не хватает. Нарастает дыхательная недостаточность.

Дочке необходима сложная лор-операция. Помочь нам берутся только в Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса (Санкт-Петербург). У врачей есть большой опыт лечения таких патологий и самое современное оборудование. Хирурги создадут носовые проходы, и дыхание будет полностью восстановлено. К сожалению, эта операция в больнице не проводится по полису ОМС и не покрывается квотой, а лечение очень дорогое. Пожалуйста, помогите, в нашей семье пятеро детей, и такие расходы нам просто не потянуть». Уктамжон Ахмедов, Санкт-Петербург.

Светлана Алексеенко, заведующая оториноларингологическим отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса (Санкт-Петербург):

«У Саи быстро нарастают симптомы кислородной и дыхательной недостаточности, при тяжелом течении возможен летальный исход. Необходимо хирургическое лечение с помощью навигационного эндоскопического оборудования: реконструкция анатомических структур полости носа для устранения атрезии хоан».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».