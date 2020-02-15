Собаки из приюта подарят детям-сиротам любовь и радость. В Пушкине стартует необычный благотворительный проект

В Пушкине стартует совместный проект благотворительного движения «Бегу с собакой», Центра содействия семейному воспитанию №14 и приюта для животных «Пушдомик».

15 февраля воспитанники Центра примут участие в первой в жизни тренировке с собаками из «Пушдомика», которые уже почти два года бегают с детьми разных возрастов.

Целей у проекта много. Одна из них – разнообразить жизнь детей и принести в неё как можно больше положительных эмоций.

«У собак очень позитивная энергия, которой они делятся с окружающими. Они любят бескорыстно и дарят эту любовь всем», – рассказали «Фонтанке» основатели движения «Бегу с собакой».

Прежде чем запустить проект, организаторы приходили в Центр вместе с собаками, чтобы дети познакомились с ними поближе. Воспитанники Центра с восторгом встретили новых пушистых друзей, поэтому в продолжении проекта сомнений быть не могло.

Инициаторы проекта объяснили ребятам, как подружиться с собаками, как с ними правильно и безопасно обращаться, как ухаживать. А на совместных тренировках ребят познакомят с миром ездового спорта и одной из его дисциплин – каникроссом.

«Об этом виде спорта мало кто знает. Возможно, кого-то из ребят он заинтересует настолько, что они свяжут с ним свою дальнейшую жизнь. Может, даже кто-то в будущем станет чемпионом. А кто-то захочет работать с животными и станет кинологом или ветеринаром», – говорят инициаторы проекта.

Появился каникросс в Европе как дисциплина для тренировки собак погонщиками. Впервые о нем серьезно заговорили в 1982 году во Франции: молодой ветеринар Жиль Перну вдохновился ездой на собачьих упряжках в скандинавских странах и придумал летнюю альтернативу. В каникроссе человек и собака выступает как единая команда. Питомец при этом не на поводке, а пристегнут к хозяину при помощи специальной шлейки и пояса, который крепится на бедрах спортсмена. Задача собаки в каникроссе – не просто бежать рядом, но и тянуть хозяина.

Первая тренировка с детьми из Центра содействия семейному воспитанию будет пробной, далее планируется проводить их на постоянной основе.