В центре Петербурга полиция вступила в контакт с ночными гуляками. В бар вошли через чёрный вход

Визит полиции прервал общение за столиками в баре в центре Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях в ночь на 15 февраля.

Горожане опубликовали снимок с припаркованным «ПАЗом» у «Контакт бара» на улице Марата. По их словам, в заведение ворвался ОМОН. «Забежал целый автобус в бар через чёрный вход», — написали очевидцы.

По данным «Фонтанки», полицейские действительно наведались в «Контакт бар» с проверкой.



