Минкульт поставил БДТ дедлайн. Исправить дефекты реконструкции должны в 2021 году

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что устранить последствия некачественной реконструкции здания Большого драматического театра им. Товстоногова в Петербурге должны в 2021 году. Об этом чиновник заявила 14 февраля в ходе осмотра здания в рамках рабочего визита в Петербург, сообщает пресс-служба ведомства.

«В БДТ после реконструкции сложилась достаточно печальная ситуация с подвалом и крышей. Мы с руководством театра обсудили, как в кратчайшие сроки выйти из сложившейся ситуации, при этом оставив возможность коллективу и репетировать, и выступать», – цитирует пресс-служба ведомства слова министра.

Любимова подчеркнула, что все работы должны быть завершены в 2021 году. Напомним, в 2011-2014 годах БДТ закрылся на масштабную реконструкцию, затраты на которую составили 6,1 млрд рублей. Творческий коллектив на это время покинул театр. Подрядчиком выступила компания «Балтстрой», в настоящее время она проходит процедуру банкротства. Многочисленные дефекты были выявлены практически сразу после окончания работ. Напомним, именно контракт с «Балтстроем» Дмитрия Михальченко привел к аресту замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова.

В 2019 году руководство театра не исключало, что для устранения последствий может потребоваться приостановка работы БДТ.



