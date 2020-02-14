Ученые выяснили, откуда у опоссумов пыльца под носом. На видео попало, как большеухие опыляют грибообразных

Большеухие опоссумы оказались опылителями паразитического растения Сцибалиум грибообразный. Об этом 14 февраля пишет N+1 со ссылкой на журнал Ecology.

Сцибалиум растет в лесах Бразилии, внешне он действительно похож на гриб. При этом чешуя у него плотно окружает тычинки и пестики — так, что подобраться к ним сложно насекомым и птицам, которые обычно опыляют растения. Следы пыльцы раньше уже замечали на носу у опоссумов, однако теперь ученым удалось заснять на видео весь процесс опыления. Для этого пришлось установить инфракрасные ловушки и видеокамеры, наблюдение вели несколько суток подряд.



