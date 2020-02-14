Delivery Club и «Яндекс.Еда» снова доступны для всех влюблённых

Сервисы для заказа еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» вернулись к привычному режиму работы. Об этом пишет «Коммерсант» вечером 14 февраля.

«Мы приносим пользователям извинения за неудобства и уже принимаем меры, чтобы не допустить повторения такой ситуации. Курьерам, которым пришлось ждать новые заказы, будет выплачена компенсация»,— цитирует издание вице-президента по foodtech Mail.ru Group Гюванча Донмеза.

Донмез также отметил, что сервис проанализирует сложившуюся ситуацию, чтобы не допустить подобных сбоев в будущем.

В «Яндекс.Еде» отметили, что у клиентов «возникали кратковременные трудности». Сейчас доступ восстановлен.

Большое количество заказов обрушило Delivery Club и «Яндекс.Еду» в день Святого Валентина.



