В огненной аварии под Петербургом погиб водитель «Ниссана». Транспорт встал в пробку

Два автомобиля загорелись после столкновения в Тосненском районе Ленобласти 14 февраля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На въезд в Тосно со стороны Петербурга огромная пробка», — предупреждают водители. В соцсетях публикуют видеозаписи того, как горели автомобили.

В отделе ГИБДД по городу и Ленобласти уточнили, что лоб в лоб столкнулись «Ниссан» и «Форд Мондео». Водитель «Ниссана» погиб на месте. На вид ему 60 лет. Водитель «Форда» и двое его пассажиров госпитализированы с различными травмами.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на въезде в Тосно со стороны Петербурга образовался затор в два километра.



