«Готов поспорить, они найдут судно». Глава австрийской OMV заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции
Россия сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря на американские санкции. Как пишет Bloomberg, об этом 14 февраля заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
«Как я понимаю, они ищут судно, и, готов поспорить, они его найдут», – цитирует агентство его слова. Зеле подчеркнул, никаких «супертехнологий» для укладки труб не требуется.
Напомним, США планирует второй раунд санкций, направленный именно против европейских компаний, финансирующих проект.
Справка:
«Северный поток 2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд куб. м. газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является «Газпром». В консорциум входят французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.
Принятые США 20 декабря 2019 года санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока 2» заставили швейцарскую Allseas остановить работы по прокладке магистрали. Одним из вариантов достройки является задействование российских мощностей. В 2015 году «Газпром» купил многоцелевое судно, которое позднее получило название «Академик Черский». Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.