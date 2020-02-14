«Готов поспорить, они найдут судно». Глава австрийской OMV заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции

Россия сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря на американские санкции. Как пишет Bloomberg, об этом 14 февраля заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.

«Как я понимаю, они ищут судно, и, готов поспорить, они его найдут», – цитирует агентство его слова. Зеле подчеркнул, никаких «супертехнологий» для укладки труб не требуется.

Напомним, США планирует второй раунд санкций, направленный именно против европейских компаний, финансирующих проект.



