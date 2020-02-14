ФАС рассказала, когда российский софт придется устанавливать на все устройства. Просьбы бизнеса проигнорировали

Федеральная антимонопольная служба 14 февраля опубликовала проект постановления правительства, который определяет порядок установки российского софта на различные устройства.

Напомним, закон о обязательной установке отечественных программ на ввозимые в страну устройства принят еще в декабре 2019 года. Однако в нем не были расписаны сроки выполнения этого требования. Порядок, согласно документу от ФАС, будет следующим. С 1 июля 2020 года устанавливать российский софт придется на оборудование беспроводной связи, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями. С 1 июля 2021-го — на системные блоки, компьютеры и ноутбуки. С 1 июля 2022-го — на телевизоры с цифровым блоком управления.

Также прописан порядок установки программ: с 1 июля 2020 года — поисковые системы и браузеры, а также картографические сервисы и навигаторы. С июля 2021-го — мессенджеры, соцсети, электронная почта, антивирусы, национальная платежная система. С июля 2022-го — приложения, которые обеспечивают трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.

Предустанавливать отечественный софт будут обязаны изготовители устройств или «иные лица, осуществляющие поставку и продажу технически сложных товаров на территории России».

Как отмечает РБК, ФАС практически не внес никаких изменений в концепцию, представленную еще в конце января. При этом участники рынка просили отложить сроки начала предустановки софта на 1 января 2021 года — они считают, что уже летом на рынке может произойти коллапс, ведь к новым правилам они не готовы.



