В Петербурге расследуют дело «черных библиотекарей» Генштаба. Суд запретил говорить внучке советского комдива — следователь не знает, что опоздал

Дзержинский районный суд отказался изолировать директора библиотеки Генерального штаба Минобороны, ее обвиняют в присвоении бюджетных денег. Решением судьи женщина больше не сможет рассказать о тех, кому выгодно ее отстранение от госконтракта на 300 миллионов.

Как стало известно «Фонтанке», 14 февраля следователь военного следственного управления по ЗВО обратился с ходатайством о домашнем аресте Ирины Кузнецовой. Руководителю библиотеки Генштаба (расположена в Главном штабе на Дворцовой) вменяют вольное обращение с казенными средствами. По мнению следствия, Кузнецова не только жульничала с командировочными, но и наводнила штатную сетку «мертвыми душами». Помогала ей в этом, уверен следователь, бухгалтер Федорова, а фантомными работниками стали близкие родственники и знакомые женщин. Считается, что за пять лет такой деятельности государству был нанесен ущерб свыше 1,7 миллиона рублей.

Домашний арест, предусматривающий запрет на любую коммуникацию, был инициирован следователем Алтуниным. В ходатайстве Дзержинскому райсуду он указал, что без ограничительных мер обвиняемая сможет надавить на свидетелей по делу и уничтожить вещественные доказательства. Защита Кузнецовой возражала аресту, ссылаясь на семейно-бытовые причины. 54-летняя женщина несет бремя главы семьи, изоляция существенно осложнит жизнь престарелой матери, несовершеннолетней дочери и сына-инвалида. Уничтожать доказательства Кузнецовой тоже затруднительно, так как она не появляется на рабочем месте с 15 января. Сразу после возбуждения уголовного дела и обысков директор библиотеки ушла на больничный.

Судья Бражникова вошла в положение обвиняемой, ее решение претендует на соломоново: в домашнем аресте отказано, но Кузнецова должна находиться в своей квартире с 19.00 до 07.00, ей запрещено отправлять и получать письма, выходить в Интернет, разговаривать по телефону с кем-либо, кроме следователя, адвоката и экстренных служб.





Комендантский час и запрет на общение будет действовать два месяца. Между тем, следователь Алтунин не знает, что Ирина Кузнецова накануне успела отправить два заказных письма — на имя главы регионального УФСБ Александра Родионова и министра обороны Сергея Шойгу. Конверты содержат просьбы о помощи — Кузнецова убеждена, что ее, внучку советского летчика, комдива Ивана Косенко и орденоносного контрразведчика Ивана Иванова, травят из-за 300-миллионного контракта на ремонт здания библиотеки. Само учреждение не является стороной контракта, но подпись директора необходима для приемки работ. А именно качество этих работ Ирину Кузнецову и не устраивает.

Подробнее о деле «черных библиотекарей» и о том, как оно связано с арестом заместителя начальника Генштаба Халила Арсланова, читайте на «Фонтанке» в понедельник, 17 февраля.