УЕФА против шейха. «Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов за нарушение фэйр-плей

УЕФА отстранил английский клуб «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов на два следующих сезона. Об этом вечером 14 февраля сообщает пресс-служба организации.

Причиной для отстранения стало нарушение клубом финансового фэйр-плей. «Манчестер Сити» также оштрафован на 30 млн евро за то, что он «ввел в заблуждение» УЕФА. Таким образом, орган финансового контроля клубов организации признал, что клуб завышал спонсорские доходы. О нарушениях стало известно из расследования немецкого журнала Der Spiegel в ноябре 2018 года. Согласно этой публикации, владелец «Сити», шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, фактически непосредственно финансировал клуб, а не за счет авиакомпании Etihad (титульного спонсора команды). УЕФА ранее ввел правила «финансового фэйр-плей» и ограничил суммы, которые владельцы клубов имеют право сами вкладывать в покрытие убытков. «Манчестер Сити» категорически отвергал обвинения.



