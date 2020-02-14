«Моего отца ждет участь "сгнить в лагерях"». Сын арестованного замглавы Генштаба заявил, что у него вымогают 150 миллионов

Сын арестованного по подозрению в хищениях замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова заявил, что неизвестные вымогают у него 150 млн рублей за свободу отца. Об этом Арслан Арсланов 14 февраля заявил РИА «Новости».

«Мне начали писать неизвестные с требованием выплатить 150 миллионов рублей, которых у меня и моей семьи никогда не было. В случае, если я этого не сделаю, моего отца ждет участь "не дожить" до суда или "сгнить в лагерях"», – цитирует агентство его слова.

По словам Арсланова-младшего, два дня назад ему пришло сообщение в Telegram с советом связаться с неким Игорем Борисовичем. Когда он этого не сделал, ему написал уже сам «Игорь Борисович» и потребовал собрать 150 млн рублей в долларах к вечеру субботы. Сын замглавы Генштаба написал заявления на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова.



