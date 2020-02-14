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«Моего отца ждет участь "сгнить в лагерях"». Сын арестованного замглавы Генштаба заявил, что у него вымогают 150 миллионов
Сын арестованного по подозрению в хищениях замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова заявил, что неизвестные вымогают у него 150 млн рублей за свободу отца. Об этом Арслан Арсланов 14 февраля заявил РИА «Новости».
«Мне начали писать неизвестные с требованием выплатить 150 миллионов рублей, которых у меня и моей семьи никогда не было. В случае, если я этого не сделаю, моего отца ждет участь "не дожить" до суда или "сгнить в лагерях"», – цитирует агентство его слова.
По словам Арсланова-младшего, два дня назад ему пришло сообщение в Telegram с советом связаться с неким Игорем Борисовичем. Когда он этого не сделал, ему написал уже сам «Игорь Борисович» и потребовал собрать 150 млн рублей в долларах к вечеру субботы. Сын замглавы Генштаба написал заявления на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова.
Справка:
Напомним, Халил Арсланов был задержан и арестован 7 февраля. Главное военное следственное управление обвинило его в двух эпизодах особо крупного мошенничества. По этому уголовному делу проходят также экс-глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.
Все сначала признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на 6,5 млрд рублей, указав на замначальниrа Генштаба. Однако двое, Кутахов и Оглоблин, позднее заявили, что оговорили Арсланова. Военных считают причастными к махинациям с поставкой оборудования в войска РФ. По версии следствия, вместо российских разработок поставляли спецтехнику из Китая, на которой просто переклеивали этикетки.