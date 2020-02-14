Суд арестовал дворника, обвиняемого в убийстве прохожего в центре Петербурга

Октябрьский суд Петербурга арестовал дворника Анвара Тоштемирова, обвиняемого в убийстве прохожего в центре города. Решение вынесено 14 февраля.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, Тоштемиров останется под стражей до 13 апреля.

По версии следствия, дворник на проспекте Римского-Корсакова ударил ножом в грудь прохожего. Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу, врачам спасти его не удалось. Погибшему было 50 лет, он, так же, как и агрессор, приехал в Россию из Узбекистана.

Тоштемиров написал явку с повинной, объяснил, что его действия были спровоцированы словесной перепалкой, нож он выкинул в урну во дворе.



