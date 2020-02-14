Недостойны партбилета «Единой России». Депутаты МО «Ульянка» попросили Макарова исключить из партии коллег по совету

Шестеро депутатов муниципального образования «Ульянка» обратились к спикеру Заксобрания Петербурга, секретарю регионального отделения «Единой России» Вячеславу Макарову с просьбой рассмотреть вопрос об исключении из партии коллег по совету из-за прогулов заседаний. 14 февраля авторы обращения опубликовали на сайте МО открытое письмо.

Заявители — глава совета, коммунист Оксана Хлебникова, ее заместитель Павел Кондрашов («Партия роста»), Дмитрий Бойко («Партия роста»), справароссы Антон Беллавин и Павел Брагин и самовыдвиженец Никита Кириллов. Поводом для письма стал долг в размере 1,3 млн рублей за услуги «Ленэнерго», уведомление о поступлении исполнительного документа МО получило 23 января.

Для того, чтобы погасить задолженность, депутаты должны скорректировать бюджет. Но заседания, которые назначили на 4 и 10 февраля, не состоялись из-за неявки депутатов. К «прогульщикам» подписанты причислили четверых членов «Единой России»: Валерия Андреева, Татьяну Егорову, Николая Киселева и Игоря Куричкиса. Они, по мнению авторов, не осуществляют свои полномочия: не ведут прием жителей, не ходят на заседания.

«Необходимо отметить, что Андреев В.Е. присутствовал на 5 заседаниях Муниципального Совета МО Ульянка из 9; Куричкис И.В. – на 4 заседаниях из 9, Егорова Т.Н. – на 2 заседаниях из 9, а Киселев Н.Ю., ранее являвшийся Главой МО Ульянка, присутствовал только на 1 заседании из 9, при этом, какие-либо сведения, свидетельствующие о наличии у них уважительных причин для неявки на заседания, отсутствуют», – говорится в тексте письма.





Также авторы письма со ссылкой на «общение с некоторыми из указанных депутатов» пишут, что последние якобы руководствуются указаниями депутата Заксобрания Петербурга Сергея Никешина.

Парламентарий не ответил на просьбу прокомментировать информацию,

Киселев и Егорова не ответили на звонок «Фонтанки». Андреев, в свою очередь, сообщил, что пропустил только два последних заседания из-за командировки, и на следующем, которое назначили на 19 февраля, обещал быть. По его словам, информация, что Никешин отдает распоряжения депутатам совета «Ульянки», не соответствует действительности. Аналогично прокомментировал письмо и Игорь Куричкис. Он пояснил, что пропуск заседаний связан с трагическими обстоятельствами в семье, а также с тем, что повестку к заседаниям рассылали за несколько часов до начала. Куричкис пояснил, что действительно написал заявление о сложении с себя полномочий, о чем говорится в письме его коллег, но неделю спустя, 22 января, отозвал его. Считать подписантов «коллегами» народный избранник отказался.