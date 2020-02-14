Пациент устроил взрыв в психиатрической больнице Ставрополя

Взрыв произошел в психиатрической больнице Ставрополя вечером 14 февраля. Самодельное взрывное устройство в клинику смог пронести пациент.

По предварительной информации, мужчину в тяжелом состоянии на госпитализацию привезли родственники, сообщили «Ленте.ру» в краевом управлении Следственного комитета. В приемном покое выяснилось, что пациент имеет при себе самодельное взрывное устройство, которое он и привел в действие.

От взрыва, мощность которого пока не уточняется, мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте. Другие пациенты и врачи не пострадали.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.



