«Валентинки» из позапрошлого столетия. СПбГУ показал, о чем писали в любовных записках кадеты

Любовные послания послания кадетов XIX века показал Санкт-Петербургский государственный университет по случаю дня Святого Валентина. Фотографию романтических записок ВУЗ опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 14 февраля.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, любовные послания обнаружили археологи в Первом кадетском корпусе, который расположен по адресу Кадетская линия 1-3, во время реставрации здания, которая проходила в 2018-2019 годах. В «валентинки» кадеты превратили вырезанные из книг стихотворные строки.

Экспертиза пока не проводилась, точное содержание и возраст записок пока не установили. В связи с этим университет на своей странице в соцсети предлагает подписчикам проявить находчивость и романтичность и за символические подарки угадать авторов и названия произведений, из которых кадеты взяли вырезали тексты своих записок.

Об этих посланиях и множестве других артефактов СПбГУ уже рассказывал на отдельном мероприятии в декабре 2019 года, посвященном находкам археологов, сделанным во время реставрации Корпуса. По мнению сотрудников университета, на сегодняшний день это единственный в России подобный объект первой половины XVIII века, который так хорошо сохранился.



