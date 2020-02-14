У Кержакова отсудили 5 миллионов. Ему придется два года ничего не есть

Бывшая жена Александра Кержакова взыскала с него просрочку за алименты. Пять миллионов рублей посадят спортсмена на голодную диету.

Неустойку за неуплату алиментов в срок Марии Кержаковой присудил Приморский райсуд Петербурга, сообщает пресс-служба городских судов 14 февраля.

«Кержакова просила 6,4 миллиона», – уточняется в релизе.

Годовая зарплата экс-футболиста «Зенита» от Российского футбольного союза составляет 3 миллиона рублей до вычета налогов. Неустойка за просрочку алиментов не освобождает Кержакова от выплаты собственно алиментов на ребенка от Марии Кержаковой. Они составляют шестую часть заработка. А еще у спортсмена есть обязательства перед ребенком от Миланы Тюльпановой.





Александр Кержаков тренирует юношескую сборную России. В бытность футболистом «Зенита» он получал 25 миллионов рублей в месяц и мог позволить себе шикарные алименты. После многократной потери в заработке суды пересмотрели его соглашение с Марией Кержаковой, снизили размер ежемесячной выплаты и позволили жить по средствам.

Решение Приморского суда о неустойке возвращает экс-нападающего к непосильным обязательствам.