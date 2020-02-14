У «Гостиного двора» идут пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети». Петербуржцы выстроились в очередь

Одиночные пикеты в поддержку осужденных по делу запрещенной в России террористической организации «Сеть» проходят В Петербурге у станции метро «Гостиный двор» на Невском проспекте 14 февраля.

Как передает корреспондент «Фонтанки», в очередь выстроились порядка 30 человек. На месте дежурят сотрудники полиции, однако никто из участников акции не был задержан.

Кроме того, у станции метро «Приморская» в одиночном пикете в поддержку политзаключенных стоит депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. На плакате — требование освободить фигурантов дел «Нового Величия», «Сети», Московского дела, а также руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева.





Пикеты также проходят у здания ФСБ в Москве, пишет «Новая газета».

В понедельник, 10 февраля, тройка судей Приволжского окружного военного суда в Пензе приговорила семерых фигурантов дела «Сети» к различным срокам лишения свободы – от 6 до 18 лет. На семерых фигуранты получили 86 лет тюрьмы.

Адвокаты заявили об оспаривании приговора и обращении в ЕСПЧ. Осуждённые не признали своей вины.

Дело «Сети» продолжится в Санкт-Петербурге. Фигурант дела Юлий Бояршинов частично признаёт вину, Виктор Филинков свою причастность отрицает, он объявлял голодовку. Третий петербургский фигурант громкого дела, Игорь Шишкин, пошёл на сделку со следствием и получил 3,5 года колонии.