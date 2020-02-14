Комментировал Есенина словом «жопа». Петербургскому учителю пришлось уволиться после чтения исповеди

Учитель истории и обществознания расстался с работой после того, как вышел на замену педагога по литературе. Экспрессивное выступление школьники сняли на видео, а директор его не оценил.

Как рассказал «Фонтанке» педагог Алексей Никитин 14 февраля, на прошлой неделе ему пришлось уволиться из 545 школы в Сестрорецке.

5 февраля учитель истории Никитин заменял коллегу на уроке литературы. К преподаванию непрофильного предмета подошёл творчески и зачитал восьмиклассникам «Исповедь хулигана» Сергея Есенина. Когда прозвучала последняя строчка, выйти из хулиганского настроения оказалось не так то просто. Никитин начал эмоционально комментировать прочитанное произведение и между делом сказанул слово «жопа». «Артистично комментировал с этим самым словом», — отметил Никитин.

Ученики сняли сцену на видео. Через некоторое время с роликом ознакомилась директор Елена Лагутина. По словам Никитина, его вызвали в кабинет к руководителю школы, там поставили перед выбором: либо он уходит сам, либо его увольняют за нарушение педагогической этики. Учитель выбрал первое.

В приёмной Елены Лагутиной заявили, что директор не будет комментировать увольнение подчинённого.



