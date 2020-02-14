«Медленно, вальяжно летела вниз». В Лыжном переулке отвалившаяся от фасада плитка разбила BMW

Место для парковки оказалось небезопасным в Приморском районе Петербурга. Бомбардировку устроила отклеившаяся плитка. Пострадал автомобиль.

Фото с разбитым BMW в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Александр 14 февраля. Автомобиль припаркован у второго дома в Лыжном переулке. По словам горожанина, под самой крышей здания отклеилась фасадная плитка и приземлилась на машину. «Медленно, вальяжно летела вниз», — описал очевидец.

В диспетчерской ТСЖ 2 дома в Лыжном переулке информацию о повреждении автомобиля подтвердили и отметили, что фасад исследуют промышленные альпинисты. Работы будут продолжаться в течение нескольких дней. Опасная территория здания огорожена.



