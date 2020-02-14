Кардиолог 40-й больницы из Петербурга с больным мужем застряла на острове в Андаманском море

Кардиолог петербургской больницы №40 Александра Яшина рассказала «Фонтанке», что попала с сложную ситуацию далеко от дома— её 44-летний супруг тяжело заболел в Малайзии и ему провели срочную операцию, которую «Альфа-Страхование» отказывается оплачивать полностью, не смотря на ВИП-полис на 100 тысяч евро.

«Мы прилетели из Петербурга на остров Лангкави в Андаманском море 4 февраля. Муж ничем не болеет, отлично себя чувствовал. Но вдруг у него заболел живот. А 10 числа стало плохо настолько, что мы решили обратиться в страховую, – рассказала «Фонтанке» 14 февраля Александра.

По её словам, страховая согласовала визит к доктору. И на УЗИ у него возникло подозрение на перитонит. Причем ситуация быстро ухудшалась. На острове, который соединяется с материком паромом и самолетом, оказалась только одна государственная больница с КТ. Но страховая заявила, что у неё нет с ней договора, предложив в качестве альтернативы перевозку в Куала-Лумпур на машине в течение 9 часов. Переговоры затянулись на сутки, и Александра понимая, что жизнь её мужа ей ценнее, пошла на операцию. Она длилась пять часов.

Но так как страховая не давала согласия на эту больницу, теперь, по словам Александры, она согласилась выплатить лишь 5 тысяч долларов. Хотя речь, как говорит женщина, явно идет о сумме в разы выше. Только сама операция без пребывания в палате и реабилитации стоила около 600 тысяч рублей. Не говоря уже о перемещении домой в Петербург. Точный счет появится в понедельник. Тем временем Александра сутками находится с мужем в больнице - ухода нет, а мужчина в нем нуждается. Помочь ей пытаются знакомые и коллеги.

«Фонтанка» направила запрос в «Альфа-Страхование».



