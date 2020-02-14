«На пути возникли препятствия». Сайт доставки еды Delivery Club не принимает заказы влюбленных

Сервис доставки еды Delivery Club перестал принимать заказы. Об этом сообщают клиенты компании в социальной сети «Вконтакте».

Сбой произошел в пятницу вечером 14 февраля. Сейчас на главной странице стоит заглушка: «Возникли трудности. У нас на пути возникли препятствия, подождите, пока мы с ними справимся, и обновите страницу». По словам клиентов, у некоторых не работает и приложение, но другие сообщают, что все же смогли оформить через него доставку.

На момент публикации компания проблему не прокомментировала. По мнению пользователей, сайт мог упасть из-за большого количества заказов от тех, кто решил провести День всех влюбленных дома с предметом своего обожания. Пользователи жалуются на списание денег и неопределенную судьбу доставки и испорченный праздник. Но свое негодование в сети изливают в основном те, кто проводит день святого Валентина в одиночестве. «Сидишь такой 14 февраля с коньяком и собакой и даже Delivery информирует на сайте, мол "Возникли трудности"», – иронизирует один из пользователей.

По сообщении читателей «Фонтанки» аналогичный сбой также возник у сервиса «Яндекс.Еда», который на этой неделе начал работать в Петербурге. Но к моменту публикации сайт уже заработал.



