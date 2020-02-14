Экипаж сбитого террористами сирийского вертолёта погиб

Экипаж вертолета сирийской армии, сбитого в западной части сирийской провинции Алеппо, погиб, сообщает 14 февраля агентство Associated Press.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что силы сирийской оппозиции выпустили по вертолету ракету "земля-воздух". По его данным, вертолет взлетел из района города Алеппо на фоне ожесточенных боев между «оппозиционными отрядами и силами режима Асада» и был сбит в районе Куптан аль-Джабаль.

Источники издания сообщают о том, что один из военных самолетов, взлетевший из района Хамы, вернулся на аэродром базирования после предупреждения о падении вертолета.

Во вторник, 11 февраля, отряды вооруженной оппозиции сбили вертолет сил Асада к западу от города Серакиб в Идлибской зоне деэскалации.

Напомним, что в течение нескольких дней правительственные силы Сирии ведут наступление на анклав террористов в провинции Идлиб, что вызывает резко негативную реакцию со стороны Турции. Министерство обороны этой страны перебросило в зону конфликта бронетехнику, спецподразделения и реактивную артиллерию и регулярно сообщает об уроне, который они нанесли живой силе и технике сирийской правительственной армии.



