Помпео и Лавров пообщались в Мюнхене. Зал ахнул от фразы госсекретаря "Good luck"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о забавном случае, поразившем участников Мюнхенской конференции, стартовавшей 14 февраля. По её словам, повод для пересудов в кулуарах форума дал госсекретарь США Майк Помпео.

В Фейсбук она рассказала о словах госсекретаря США Майка Помпео после его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор "Good luck"», — написала Захарова и продолжила. – Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее».

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 14 по 16 февраля, открывший её президент Германии Штайнмайер во вступительной речи призвал Россию и Евросоюз помириться.



