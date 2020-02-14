Пулково ищет орнитолога. От аэропорта нужно отпугивать не только птиц, но и диких животных

Петербургский аэропорт Пулково хочет пополнить штат орнитологом. Вакансию опубликовали «Воздушные ворота Северной столицы» на портале Hh.ru.

Среди обязанностей, в числе прочего, указаны орнитологическое обеспечение полетов, контроль орнитологической обстановки, а таже применение спецсредств по отпугиванию птиц и диких животных с территории Пулково. Заработная плата в вакансии не раскрывается.

Как рассказали 14 февраля «Фонтанке» в пресс-службе ВВСС, аэропорту нужные новые специалисты в связи с тем, что воздушная гавань развивается и расширяется. В пресс-службе заверили, что с январским инцидентом поиски сотрудника не связаны.

Напомним, 25 января читатели «Фонтанки» стали свидетелями того, как на территории аэропорта из окна служебного автомобиля с проблесковыми маячками выстрелили в собаку. По данным нашего издания, стрелял штатный орнитолог аэропорта из специального оружия, которое можно обозначить как прототип ракетницы. В обязанности специалиста входит отслеживание перемещений птиц, однако в этот раз мужчина увидел опасность в собаке, которая могла выбежать на взлётно-посадочную полосу.



