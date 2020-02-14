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Авто
15.02.2020 00:40
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Дизельные автомобили обвинили в загрязнениях, которые могут вызывать рак

Двигатели дизельных автомобилей выбрасывают вредные частицы, которые могут вызывать раковые заболевания, но эти частицы настолько малы, что не фиксируются обычными средствами диагностики. Таковы выводы исследования, проведенного авторитетной всеевропейской организацией Transport and Enviroment.

Речь идет о том, что современными методами в автомобильных выхлопах обнаруживаются твердые частицы размером более 23 нанометров, а все, что меньше, остается «невидимым», пишет 14 февраля Teslarati. Однако именно такие частицы – «размером с вирус», как говорится в исследовании, – могут быть наиболее опасной формой загрязнения, поскольку из-за своих размеров они способны проникать глубоко в тело человека и вызывать, в том числе, рак мозга.

В результате исследования было установлено, что дизельные двигатели могут выбрасывать таких сверхмалых частиц в разы больше, чем бензиновые. Так, Nissan Qashqai и Opel Astra, протестированные экологами, производили частиц размером около 10 нанометров на 11-184 процентов больше, чем их бензиновые собратья. В некоторых тестах выбросы только этих частиц, без учета остальных продуктов сгорания, практически составляли экологическую норму.

Экологи из Transport and Enviroment на данный момент работают над новыми методами измерения загрязнений, которые будут включать учет и этих «летучих и полулетучих» частиц, способных нанести серьезный вред здоровью. Эти измерения, по мнению экологов, должны как можно скорее быть обязательно включены в обновленные экологические тесты.


Как подчеркивает Teslarati, исследование ставит под сомнение утверждения некоторых автопроизводителей о том, что современные дизельные двигатели являются «чистыми» и не представляющими реальной угрозы для окружающей среды и здоровья человека.

С начала 2020 года в Европейском Союзе вступили в действие новые экологические нормы, которые предписывают настолько низкие нормы выбросов для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что многие автопроизводители предпочли отказаться от поставок дизельных машин в Европу. Европейский автопром тоже взял курс на постепенное сокращение производства дизельных транспортных средств, однако этот тип двигателя пока остается наиболее часто встречающимся на коммерческом транспорте, включая общественный и грузовой.

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