Дивиденды долетели до Смольного. «Аэрофлот» впервые поделился с Петербургом прибылью «дочки»

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») впервые выплатила дивиденды правительству Петербурга, которому принадлежат 25% акций компании. Об этом 14 февраля «Фонтанке» рассказали в комитете имущественных отношений (КИО).

За девять месяцев 2019 года перевозчик перечислил 414,5 млн рублей. «Также планируется выплата дивидендов за четвертый квартал 2019 года, как только вопрос будет утвержден на совете директоров авиакомпании», — отметили в ведомстве.

Петербург владеет 25% плюс 1 акция перевозчика, 74,99% акций принадлежат «Аэрофлоту».

Ранее Смольный заявлял о намерении продать принадлежащий ему пакет «России», но в декабре 2019 года была достигнута договоренность о дивидендах.



