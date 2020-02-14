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Город
14.02.2020 18:39
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Участок RBI в Лопухинском саду могут отдать парусной школе «Крестовский остров». Смольный подтвердил, что готов меняться

Решение об оформлении в собственность города земельного участка структур RBI в границах Лопухинского сада еще не принято. Тем не менее город рассматривает вариант мены с застройщиком.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете имущественных отношений 14 февраля, «обмен земельными участками допускается, если на участке частной собственности расположен объект социальной инфраструктуры». А он на участке имеется — это павильон водной станции, и потребность города в его использовании существует.

«Таким образом, в случае мены участка обществу (собственник земли – ООО «НИС. Жилищное строительство», часть холдинга RBI. – Прим. ред.) будет подобран альтернативный земельный участок, находящийся в государственной собственности Санкт-Петербурга, – сообщает КИО. – Полномочиями по подбору земельных участков в целях мены наделен КГА. Основным критерием для определения альтернативного участка является рыночная цена обмениваемых земельных участков – она должна быть равнозначной». В комитете также добавили, что по результатам мены и участок и здание на нем могут быть переданы СПб ГБУ «Спортивная школа по парусному спорту «Крестовский остров» для организации спортивной подготовки.

Ранее «Фонтанка» сообщила о том, что структуры RBI готовятся передать городу участок в 0,46 га возле Лопухинского сада и небольшой павильон лодочной станции на нам. Эта земля в свое время вызвала ряд градозащитных споров и не застраивалась. Готовность холдинга расстаться с землей совпала по времени с обсуждениями в Смольном другого участка — на пр. Большевиков. Ранее он был отдан под строительство технопарка, однако застройщик заинтересован в том, чтобы построить там школу.


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