«СКА-1946» выиграл регулярный чемпионат Молодежной хоккейной лиги
Победой молодежной хоккейной команды "СКА-1946" завершился матч регулярного чемпионата МХЛ против "СКА-Варяги". "СКА-1946" выиграл со счетом 5:2.
Голы у победителей забили Артем Жук (2-я минута), Иван Манин (3), Никита Шуйдин (41), Максим Кровяков (47) и Артем Градович (51). Гости ответили шайбами Кирилла Танкова (32) и Степана Борисова (51).
Таким образом, "СКА-1946" одержал 42-ю победу в основное время в 58 играх и досрочно выиграл регулярный чемпионат МХЛ.